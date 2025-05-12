У детей Блиновской могут отобрать квартиру в центре Москвы

Детей королевы марафонов Елены Блиновской могут лишить московской квартиры. Предположительно, отец блогерши приобрёл эту дорогую недвижимость на средства дочери и оформил её на внуков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, отец Блиновской Олег Останин в 2020 году оформил дарственную на жилплощадь, согласно которой доля квартиры площадью 152 квадрата на Серпуховском Валу в ЖК «Донской олимп» перешла в собственность внуков. На данный момент стоимость недвижимости оценивается в 136 миллионов рублей. Управляющий добивается признания сделки недействительной.