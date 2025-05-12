У детей Блиновской могут отобрать квартиру в центре Москвы
Mash: У детей Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве за 136 млн рублей
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Детей королевы марафонов Елены Блиновской могут лишить московской квартиры. Предположительно, отец блогерши приобрёл эту дорогую недвижимость на средства дочери и оформил её на внуков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным Mash, отец Блиновской Олег Останин в 2020 году оформил дарственную на жилплощадь, согласно которой доля квартиры площадью 152 квадрата на Серпуховском Валу в ЖК «Донской олимп» перешла в собственность внуков. На данный момент стоимость недвижимости оценивается в 136 миллионов рублей. Управляющий добивается признания сделки недействительной.
Кроме того, Останин владеет недвижимостью в Химках, Ярославской области и Москве (всего одиннадцать помещений), а также двумя машиноместами. Управляющий просит конфисковать всё имущество, считая, что оно приобретено на деньги с марафонов.
Напомним, в ноябре Блиновская была признана банкротом. А 3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств. Предполагается, что блогерша будет отбывать наказание в ИК-1 во Владимирской области, где сможет получить навыки в области швейного или парикмахерского дела.