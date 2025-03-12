Будет швеёй или цирюльником: Стало известно, где будет отбывать срок Блиновская
Mash: Блиновскую могут распределить в ИК-1 во Владимирской области
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Рассматривается возможность отправки Елены Блиновской в ИК-1, которая находится в посёлке Головино во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу. Об этом сообщает Mash.
Там частенько отбывают наказание женщины, которых осудили по экономическим статьям. К примеру, с 2015 там сидела экс-чиновница Евгения Васильева, которая влипла в крупный коррупционный скандал в десятых годах. В колонии есть швейное производство, там могут научить стричь людей. Также есть и специальные номера для длительных свиданий с мужьями.
Ранее Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о миллиардном долге по налогам. Она также была оштрафована на миллион рублей, и ей запретили на 4 года заниматься коммерческой деятельностью. Её адвокат сообщила, что воспитывать детей королевы марафонов будут родственники, пока мать находится в тюрьме.