Будет швеёй или цирюльником: Стало известно, где будет отбывать срок Блиновская

Рассматривается возможность отправки Елены Блиновской в ИК-1, которая находится в посёлке Головино во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу. Об этом сообщает Mash.

Там частенько отбывают наказание женщины, которых осудили по экономическим статьям. К примеру, с 2015 там сидела экс-чиновница Евгения Васильева, которая влипла в крупный коррупционный скандал в десятых годах. В колонии есть швейное производство, там могут научить стричь людей. Также есть и специальные номера для длительных свиданий с мужьями.