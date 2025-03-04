Адвокат Блиновской прояснила дальнейшую судьбу детей «королевы марафонов»

Дети инфобизнесменши Елены Блиновской, прозванной «королевой марафонов», будут воспитываться родственниками, пока она отбывает наказание. Об этом в беседе с Daily Storm рассказала адвокат блогерши.

«С кем будут дети, пока с ними нет мамы и папы, — как-то они в семейном кругу определятся. Какие-то есть же бабушки-дедушки, родственники», — сообщила защитница Блиновской.