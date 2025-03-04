Адвокат Блиновской прояснила дальнейшую судьбу детей «королевы марафонов»
Адвокат Сальникова: Воспитание детей Блиновской возьмут на себя родственники
Елена Блиновская в зале суда. Обложка © Life.ru
Дети инфобизнесменши Елены Блиновской, прозванной «королевой марафонов», будут воспитываться родственниками, пока она отбывает наказание. Об этом в беседе с Daily Storm рассказала адвокат блогерши.
«С кем будут дети, пока с ними нет мамы и папы, — как-то они в семейном кругу определятся. Какие-то есть же бабушки-дедушки, родственники», — сообщила защитница Блиновской.
Сальникова отметила, что решение о попытке обжалования приговора ещё не было принято — этот вопрос нужно согласовать с самой блогершей. У Блиновской четверо детей: Всеволод (2009 г.р.), близнецы Платон и Мирон (2011 г.р.) и Аврора (2020 г.р.).
Ранее депутат ГД Нина Останина прокомментировала полученный Еленой Блиновской срок. Ей совсем не жалко блогершу, которая не думала о детях, увлечённая обманом сотен доверчивых людей. Напомним, что сегодня Савёловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам тюрьмы, её увезли на автозаке.