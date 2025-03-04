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4 марта, 18:46

Адвокат Блиновской прояснила дальнейшую судьбу детей «королевы марафонов»

Адвокат Сальникова: Воспитание детей Блиновской возьмут на себя родственники

Елена Блиновская в зале суда. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская в зале суда. Обложка © Life.ru

Дети инфобизнесменши Елены Блиновской, прозванной «королевой марафонов», будут воспитываться родственниками, пока она отбывает наказание. Об этом в беседе с Daily Storm рассказала адвокат блогерши.

«С кем будут дети, пока с ними нет мамы и папы, — как-то они в семейном кругу определятся. Какие-то есть же бабушки-дедушки, родственники»,сообщила защитница Блиновской.

Сальникова отметила, что решение о попытке обжалования приговора ещё не было принято — этот вопрос нужно согласовать с самой блогершей. У Блиновской четверо детей: Всеволод (2009 г.р.), близнецы Платон и Мирон (2011 г.р.) и Аврора (2020 г.р.).

Опубликован список имущества Блиновских на миллиард, которое перейдёт государству
Опубликован список имущества Блиновских на миллиард, которое перейдёт государству

Ранее депутат ГД Нина Останина прокомментировала полученный Еленой Блиновской срок. Ей совсем не жалко блогершу, которая не думала о детях, увлечённая обманом сотен доверчивых людей. Напомним, что сегодня Савёловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам тюрьмы, её увезли на автозаке.

Юрий Лысенко
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