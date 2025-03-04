«Не думала о детях, пока плясала»: Депутат Останина не стала жалеть Блиновскую из-за приговора

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что блогерша Елена Блиновская, приговорённая к 5 годам колонии, не думала о своих детях, пока «плясала в юбке со стразами», обманывая сотни людей. Об этом парламентарий сообщила в беседе с корреспондентом Life.ru, назвав справедливым вердикт своей бывшей тёзки (девичья фамилия Блиновской – Останина).

Останина о приговоре Блиновской. Видео © Life.ru

Парламентарий напомнила, что наказание Блиновской назначили за неуплату налогов, однако ею были обмануты тысячи людей, пока она продавала свои образовательные курсы и рекламировала марафоны желаний. Корреспондент напомнил, что у Блиновской есть двое детей, а её муж Алексей отправился на СВО, однако депутат заявила, что блогерше следовало раньше думать о них.

«Я не знаю, где отец [детей Блиновской], у меня сомнения, что он находится на СВО. Но когда я вижу скачущую Блиновскую в 15-сантиметровых юбках с коронами и стразами, мне кажется, что она не очень думала о своих детях, пока не была под арестом», — заявила Останина.