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4 марта, 08:42

«Не думала о детях, пока плясала»: Депутат Останина не стала жалеть Блиновскую из-за приговора

Депутат Останина сочла справедливым приговор Блиновской в 5 лет колонии

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что блогерша Елена Блиновская, приговорённая к 5 годам колонии, не думала о своих детях, пока «плясала в юбке со стразами», обманывая сотни людей. Об этом парламентарий сообщила в беседе с корреспондентом Life.ru, назвав справедливым вердикт своей бывшей тёзки (девичья фамилия Блиновской – Останина).

Останина о приговоре Блиновской. Видео © Life.ru

Парламентарий напомнила, что наказание Блиновской назначили за неуплату налогов, однако ею были обмануты тысячи людей, пока она продавала свои образовательные курсы и рекламировала марафоны желаний. Корреспондент напомнил, что у Блиновской есть двое детей, а её муж Алексей отправился на СВО, однако депутат заявила, что блогерше следовало раньше думать о них.

«Я не знаю, где отец [детей Блиновской], у меня сомнения, что он находится на СВО. Но когда я вижу скачущую Блиновскую в 15-сантиметровых юбках с коронами и стразами, мне кажется, что она не очень думала о своих детях, пока не была под арестом», — заявила Останина.

Парламентарий подчеркнула, что она в этой ситуации будет защищать не Блиновскую, а обманутых ею людей. Кто-то из них брал кредит и передавал ей последние деньги, а ведь у этих людей тоже есть дети.

Появилось видео реакции Елены Блиновской на приговор
Появилось видео реакции Елены Блиновской на приговор

Кстати, мать Блиновской тоже зовут Елена Останина. Вчера она тоже была на заседании, а по завершению заявила, что её дочь там «просто растерзали». Адвокат блогерши тоже сочла приговор слишком суровым. Напомним, что всё имущество «королевы марафонов» изъяли в пользу государства, поскольку 22 ноября она была признана банкротом. Чтобы погасить долги, была запущена процедура реализации имущества. Ранее Life.ru опубликовал список пожитков Блиновских на миллиард, который отойдёт государству.

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Life.ru

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