«Не думала о детях, пока плясала»: Депутат Останина не стала жалеть Блиновскую из-за приговора
Депутат Останина сочла справедливым приговор Блиновской в 5 лет колонии
Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что блогерша Елена Блиновская, приговорённая к 5 годам колонии, не думала о своих детях, пока «плясала в юбке со стразами», обманывая сотни людей. Об этом парламентарий сообщила в беседе с корреспондентом Life.ru, назвав справедливым вердикт своей бывшей тёзки (девичья фамилия Блиновской – Останина).
Останина о приговоре Блиновской. Видео © Life.ru
Парламентарий напомнила, что наказание Блиновской назначили за неуплату налогов, однако ею были обмануты тысячи людей, пока она продавала свои образовательные курсы и рекламировала марафоны желаний. Корреспондент напомнил, что у Блиновской есть двое детей, а её муж Алексей отправился на СВО, однако депутат заявила, что блогерше следовало раньше думать о них.
«Я не знаю, где отец [детей Блиновской], у меня сомнения, что он находится на СВО. Но когда я вижу скачущую Блиновскую в 15-сантиметровых юбках с коронами и стразами, мне кажется, что она не очень думала о своих детях, пока не была под арестом», — заявила Останина.
Парламентарий подчеркнула, что она в этой ситуации будет защищать не Блиновскую, а обманутых ею людей. Кто-то из них брал кредит и передавал ей последние деньги, а ведь у этих людей тоже есть дети.
Кстати, мать Блиновской тоже зовут Елена Останина. Вчера она тоже была на заседании, а по завершению заявила, что её дочь там «просто растерзали». Адвокат блогерши тоже сочла приговор слишком суровым. Напомним, что всё имущество «королевы марафонов» изъяли в пользу государства, поскольку 22 ноября она была признана банкротом. Чтобы погасить долги, была запущена процедура реализации имущества. Ранее Life.ru опубликовал список пожитков Блиновских на миллиард, который отойдёт государству.
Life.ru