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3 марта, 13:34

Адвокат Блиновской назвала жёстким приговор «королеве марафонов»

Адвокат «королевы марафонов» Елены Блиновской Наталия Сальникова назвала жёстким приговор блогерше. Сегодня суд приговорил её к 5 годам колонии общего режима и оштрафовал на один миллион рублей.

Адвокат Блиновской о приговоре. Видео © Life.ru

«На мой взгляд, жёсткий», – сказала Сальникова.

Адвокат также уточнила, что ей не удалось поговорить с Еленой Блиновской после заседания. Она подчеркнула, что требуется время, чтобы обсудить приговор с блогершей и решить, будут ли они обжаловать его.

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Напомним, что в понедельник суд приговорил «королеву марафонов» к 5 годам колонии общего режима. Кроме того, Блиновская получила штраф на один миллион рублей. Ей также на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Всё имущество блогера было изъято в пользу государства.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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