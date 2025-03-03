Адвокат Блиновской назвала жёстким приговор «королеве марафонов»
Адвокат «королевы марафонов» Елены Блиновской Наталия Сальникова назвала жёстким приговор блогерше. Сегодня суд приговорил её к 5 годам колонии общего режима и оштрафовал на один миллион рублей.
Адвокат Блиновской о приговоре. Видео © Life.ru
«На мой взгляд, жёсткий», – сказала Сальникова.
Адвокат также уточнила, что ей не удалось поговорить с Еленой Блиновской после заседания. Она подчеркнула, что требуется время, чтобы обсудить приговор с блогершей и решить, будут ли они обжаловать его.
Напомним, что в понедельник суд приговорил «королеву марафонов» к 5 годам колонии общего режима. Кроме того, Блиновская получила штраф на один миллион рублей. Ей также на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Всё имущество блогера было изъято в пользу государства.
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