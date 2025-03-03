Адвокат Блиновской назвала жёстким приговор «королеве марафонов»

Адвокат «королевы марафонов» Елены Блиновской Наталия Сальникова назвала жёстким приговор блогерше. Сегодня суд приговорил её к 5 годам колонии общего режима и оштрафовал на один миллион рублей.

Адвокат также уточнила, что ей не удалось поговорить с Еленой Блиновской после заседания. Она подчеркнула, что требуется время, чтобы обсудить приговор с блогершей и решить, будут ли они обжаловать его.