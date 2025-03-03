«Просто растерзали»: Мать Блиновской отреагировала на обвинительный приговор дочери
Мать Блиновской — о приговоре дочери: Человека просто растерзали
Мать Елены Блиновской эмоционально отреагировала на приговор её дочери к пяти годам колонии. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
Мать Елены Блиновской прокомментировала приговор дочери. Видео © Life.ru
«Человека просто растерзали. Вы будто этого не понимаете», — заявила Нина Останина.
Сегодня Савёловский районный суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима. Также её оштрафовали на 1 миллион рублей и на 4 года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью. Суд решил изъять всё её имущество в пользу государства.
Напомним, «королеву марафонов» задержали весной 2023 года на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Известно, что тогда налоговая нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных долгов. Спустя год «королева марафонов» оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. 1 августа прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогерши, а на следующий день после этого стало известно, что Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги.
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