«Просто растерзали»: Мать Блиновской отреагировала на обвинительный приговор дочери

Мать Елены Блиновской эмоционально отреагировала на приговор её дочери к пяти годам колонии. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

«Человека просто растерзали. Вы будто этого не понимаете», — заявила Нина Останина.

Сегодня Савёловский районный суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима. Также её оштрафовали на 1 миллион рублей и на 4 года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью. Суд решил изъять всё её имущество в пользу государства.