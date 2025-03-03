Блиновская может выйти из колонии летом 2028 года

Как пишет телеграм-канал, Блиновская уже провела в СИЗО 1 год и 19 дней — с 13 февраля 2024 года. Один день там равен 1,5 дня в колонии общего режима. Таким образом, блогерша «сидит» уже 576 дней. Кроме того, она имеет право подать на УДО по истечении трети оговорённого срока за решёткой.