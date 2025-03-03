Блиновскую увезли в автозаке из здания суда

Блогершу Елену Блиновскую увезли в автозаке из здания Савёловского районного суда Москвы. Сегодня её приговорили к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, «королеву марафонов» оштрафовали на 1 млн рублей и лишил права заниматься коммерческой деятельностью в течение четырёх лет.