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Регион
3 марта, 16:29

Блиновскую увезли в автозаке из здания суда

Блогершу Елену Блиновскую увезли в автозаке из здания Савёловского районного суда Москвы. Сегодня её приговорили к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, «королеву марафонов» оштрафовали на 1 млн рублей и лишил права заниматься коммерческой деятельностью в течение четырёх лет.

Елену Блиновскую увозят из зала суда. Видео © Life.ru

Напомним, что всё имущество блогера было изъято в пользу государства. Адвокат блогерши заявила, что приговор был слишком суровым. Она подчеркнула, что требуется время, чтобы обсудить приговор с Блиновской и решить, будут ли они обжаловать его. Мать «королевы марафонов» заявила, что на заседание суда её дочь «просто растерзали». Блиновская попала в поле зрения налоговиков ещё за год до начала проверки, ставшей основанием для задержания. 22 ноября прошлого года суд признал её банкротом и постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы закрыть долг за счёт вырученных средств.

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Полина Никифорова
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