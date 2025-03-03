«Столько за убийство дают»: В СПЧ высказались о приговоре Блиновской
Меркачева: Блиновскую следовало отправить работать санитаркой или уборщицей
По мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, блогершу Елену Блиновскую следует подвергнуть исправительным работам, а не лишению свободы на срок пять лет. Она считает такое наказание чрезмерным для лица, совершившего экономическое преступление и не представляющего угрозу общества. Меркачева акцентировала внимание на том, что за убийство женщинам часто назначается срок в пять лет лишения свободы.
«Достаточно было приговорить её к наказанию, не связанному с лишением свободы, к исправительным работам, когда бы она по-настоящему работала бы физически в исправительных центрах. Это было бы исправление. Ей бы, например, фронт работы дали — быть уборщицей, в хосписах санитаркой и так далее», — цитирует Меркачеву «Газета.ru».
Напомним, что сегодня, 3 марта, суд приговорил «королеву марафонов» к 5 годам колонии общего режима. Кроме того, Блиновская получила штраф на один миллион рублей. Ей также на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Всё имущество блогера было изъято в пользу государства. О том, что приговор суда был очень суровым заявила и адвокат блогерши. Она подчеркнула, что требуется время, чтобы обсудить приговор с Блиновской и решить, будут ли они обжаловать его. Мать «королевы марафонов» заявила, что на заседание суда её дочь «просто растерзали».
Life.ru