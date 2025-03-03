«Столько за убийство дают»: В СПЧ высказались о приговоре Блиновской

По мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, блогершу Елену Блиновскую следует подвергнуть исправительным работам, а не лишению свободы на срок пять лет. Она считает такое наказание чрезмерным для лица, совершившего экономическое преступление и не представляющего угрозу общества. Меркачева акцентировала внимание на том, что за убийство женщинам часто назначается срок в пять лет лишения свободы.