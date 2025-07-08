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Регион
8 июля, 07:46

Россиянин снял на видео страшную гибель трёх друзей при падении с моста на Lexus

Появилось видео падения Lexus с моста в Нижнем Тагиле, погибли три человека

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле 19-летний мужчина устроил ночные гонки на автомобиле Lexus, но не справился с управлением, и машина рухнула с моста. В результате ДТП погиб как сам водитель, так и две его пассажирки. О случившемся сообщает региональная Госавтоинспекция.

Момент ДТП в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

«Сегодня около 00:40 на проспекте Ленина в г.Нижний Тагил произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, допустил наезд на ограждения с последующим опрокидыванием в воду», — уточнили в ведомстве.

По данным полиция, молодые люди всю ночь превышали скорость, гоняли по центральным улицам, после чего водитель решил устроить дрифт прямо на мосту. Однако иномарка врезалась в ограждение, пробила его и упала в реку. Момент страшной аварии попал на камеры уличного наблюдения. Также видео заснял приятель виновника ДТП, успевший за пару минут выйти из автомобиля ради «красивых кадров гонки».

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Ранее сообщалось, что в Энгельсе пьяный водитель сбил пешеходов на тротуаре, в результате чего погибла девочка. По данным следствия, 30-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он попытался скрыться.

Татьяна Миссуми
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