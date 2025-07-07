Члену КПРФ вынесли приговор за смертельное ДТП в Туле
Члена партии КПРФ Дубовенко приговорили к 4,5 года за смертельное ДТП в Туле
Дмитрий Дубовенко. Обложка © VK / Дмитрий Дубовенко
Член партии КПРФ Дмитрий Дубовенко осуждён на 4,5 года за ДТП, повлёкшее гибель человека. Такое решение принял Центральный районный суд Тулы.а. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима, следует из решения суда.
Помимо этого, суд запретил Дубовенко водить автомобиль в течение трёх лет.
Напомним, что трагический инцидент произошёл в Туле 3 мая — на трассе столкнулись четыре машины. По данным расследования, Дубовенко, нарушив правила, выехал на встречную полосу, вызвав цепное столкновение с тремя другими автомобилями. Итог оказался фатальным: один человек погиб на месте аварии, ещё один скончался после госпитализации. Свою вину представитель КПРФ признал.