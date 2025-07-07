Члену КПРФ вынесли приговор за смертельное ДТП в Туле

Член партии КПРФ Дмитрий Дубовенко осуждён на 4,5 года за ДТП, повлёкшее гибель человека. Такое решение принял Центральный районный суд Тулы.а. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима, следует из решения суда.