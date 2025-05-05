Депутат от КПРФ признал свою вину в смертельном ДТП, которое устроил на Chevrolet Camaro

Депутат от КПРФ Дмитрий Дубовенко, который стал виновником серьёзной аварии со смертельным исходом в Тульской области, в беседе с SHOT рассказал, что признаёт свою вину.

Последствия ДТП. Фото © SHOT

По словам Дубовенко, произошедшее стало для него настоящим потрясением, ведь у него более 20 лет водительского стажа, и за это время не было ни одного ДТП. Он также утверждает, что не превышал скорость и не совершал опасных манёвров. Дубовенко подчеркнул, что был абсолютно трезв в момент аварии.

«Случившимся, да, как бы то ни было, да, причины, не причины, неважно. Я был за рулём, да, мой автомобиль вылетел, я этого не отрицаю, я тоже никуда не убегал, не скрывался, ничего такого не делал, чтобы там как-то вот, знаете, отмазаться и прочее... В общем-то, разбираясь в том, как водить автомобиль и то, что случилось, для меня остается шоком определенно. Будем разбираться. То есть, пока не очень понятно, по какой причине это случилось, если вы видели траекторию, то она абсолютно поперёк дороги, из крайней правой через два ряда навстречу. Я никаких манёвров перед этим не совершал, я просто ехал прямо», — подчеркнул Дубовенко.

По словам представителя КПРФ в Тульской области, он пытался связаться с близкими погибшей, но они не желают идти на контакт и вообще настроены враждебно. Кроме того, депутат сообщил, что столкнулся с волной негатива в социальных сетях, из-за чего ему пришлось закрыть комментарии.

В данный момент Дубовенко находится в медицинском учреждении, где проходит лечение после полученной травмы — перелома.