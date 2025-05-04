Трое медиков и водитель пострадали в ДТП с участием «скорой» во Владимире
Во Владимире в результате дорожной аварии пострадали трое сотрудников медицинской бригады и водитель «скорой помощи». Об этом сообщили в региональном минздраве.
По информации управления МВД, инцидент произошёл около 15:20 на одном из регулируемых перекрестков города. Автомобиль Opel, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу реанимационной бригаде «Газель», который ехал с включёнными спецсигналами на красный свет. В результате столкновения «скорая» перевернулась.
Реанимационная бригада в этот момент перевозила пациента на госпитализацию в городскую клиническую больницу №5. Как уточнили в министерстве здравоохранения, в результате аварии травмы и ушибы получили трое медиков и водитель автомобиля медслужбы. Пациент не пострадал.
После обследования в больнице было решено госпитализировать медбрата-анестезиста — его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Водителю, врачу-анестезиологу-реаниматологу и медсестре-анестезисту назначено амбулаторное лечение. Перевозимый пациент после осмотра также был отправлен на госпитализацию в ту же больницу, куда направлялась бригада.
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Life.ru