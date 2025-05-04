КПРФ подтвердила причастность члена ЦК Дубовенко к ДТП со смертельным исходом

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко подтвердил, что член Центрального комитета партии Дмитрий Дубовенко устроил ДТП со смертельным исходом в Туле. Он подчеркнул, что уже пообщался с однопартийцем, однако не стал раскрывать подробности диалога.

«Есть [информация о причастности Дубовенко к смертельному ДТП], как и у всех. Да, говорили с ним», — отметил собеседник «Газеты.ru».