КПРФ подтвердила причастность члена ЦК Дубовенко к ДТП со смертельным исходом
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Руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко подтвердил, что член Центрального комитета партии Дмитрий Дубовенко устроил ДТП со смертельным исходом в Туле. Он подчеркнул, что уже пообщался с однопартийцем, однако не стал раскрывать подробности диалога.
«Есть [информация о причастности Дубовенко к смертельному ДТП], как и у всех. Да, говорили с ним», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Ранее в Туле произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Camaro, принадлежащий члену ЦК КПРФ Дмитрию Дубовенкову, на проспекте Ленина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями — Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате мощного удара погибла пассажирка «камри».