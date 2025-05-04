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4 мая, 19:38

КПРФ подтвердила причастность члена ЦК Дубовенко к ДТП со смертельным исходом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко подтвердил, что член Центрального комитета партии Дмитрий Дубовенко устроил ДТП со смертельным исходом в Туле. Он подчеркнул, что уже пообщался с однопартийцем, однако не стал раскрывать подробности диалога.

«Есть [информация о причастности Дубовенко к смертельному ДТП], как и у всех. Да, говорили с ним», — отметил собеседник «Газеты.ru».

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Ранее в Туле произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Camaro, принадлежащий члену ЦК КПРФ Дмитрию Дубовенкову, на проспекте Ленина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями — Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате мощного удара погибла пассажирка «камри».

Борис Эльфанд
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