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Регион
6 июля, 19:59

Пьяный водитель, совершивший смертельное ДТП в Энгельсе, пытался скрыться с места аварии

СК: Водитель, сбивший насмерть подростка в Энгельсе, пытался скрыться

Уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов в Энгельсе, дополнено статьёй об оставлении места ДТП. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Задержан мужчина по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть несовершеннолетней. Видео © Telegram / Следком 64

Инцидент произошёл вечером в воскресенье на пересечении улиц Краснознаменная и Мира. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил трёх пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате аварии 15-летняя девочка скончалась на месте.

Действия водителя квалифицируются по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ, а именно: «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения».

В экстренных службах уточнили, что ещё один подросток 17 лет и женщина 1966 года рождения были госпитализированы с места происшествия.

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Ранее сообщалось, что в Энгельсе пьяный водитель сбил пешеходов на тротуаре, в результате чего погибла девочка. По данным следствия, 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на троих пешеходов.

Обложка © Telegram / Следком 64

Антон Голыбин
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