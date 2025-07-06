Пьяный водитель, совершивший смертельное ДТП в Энгельсе, пытался скрыться с места аварии

Уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов в Энгельсе, дополнено статьёй об оставлении места ДТП. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Задержан мужчина по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть несовершеннолетней. Видео © Telegram / Следком 64

Инцидент произошёл вечером в воскресенье на пересечении улиц Краснознаменная и Мира. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил трёх пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате аварии 15-летняя девочка скончалась на месте.

Действия водителя квалифицируются по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ, а именно: «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения».

В экстренных службах уточнили, что ещё один подросток 17 лет и женщина 1966 года рождения были госпитализированы с места происшествия.