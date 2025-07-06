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Регион
6 июля, 17:44

В Энгельсе пьяный водитель сбил толпу подростков на тротуаре, погибла 14-летняя девочка

Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области пьяный водитель стал виновником трагической аварии, в результате которой погибла девочка-подросток. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения, сбил троих пешеходов на тротуаре, расположенном на перекрёстке улиц Краснознаменная и Мира.

Пьяный водитель сбил пешеходов в Энгельсе. Видео © Telegram/ Следком 64

Одна из пострадавших — несовершеннолетняя девушка — скончалась на месте от полученных травм. Два других пешехода также пострадали в результате безответственных действий нетрезвого водителя. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, квалифицирующей данное преступление как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека в состоянии опьянения. Фигурант задержан, проводится осмотр места происшествия.

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Ранее подросток скончался в аварии в Ростовской области, ещё трое пострадали. 18-летний водитель Hyundai Accent при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным автомобилем Mazda CX-5 под управлением 23-летнего водителя.

Обложка © Telegram/ Следком 64

Полина Никифорова
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