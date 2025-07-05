«Порш» влетел в столб и снёс автобусную остановку в центре Казани

В центре Казани «Порш» протаранил остановку и врезался в столб. Жёсткое ДТП произошло на улице Горького. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днём, когда «Порш» на большой скорости сначала снёс остановку общественного транспорта, а затем врезался в уличный столб.

Первые кадры с места аварии. Видео © Telegram / Mash Iptash

Очевидец рассказал, что в ДТП пострадал мужчина. У него сильное кровотечение. Прохожие пытались оказать ему первую помощь до приезда медиков. Пока неизвестно, кто получил травмы: водитель иномарки или пешеход.

Свидетели отмечают, что водитель мог потерять управление из-за превышения скорости. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.