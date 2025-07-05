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5 июля, 14:48

«Порш» влетел в столб и снёс автобусную остановку в центре Казани

Mash Iptash: В Казани иномарка врезалась в остановку, есть пострадавшие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Казани «Порш» протаранил остановку и врезался в столб. Жёсткое ДТП произошло на улице Горького. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днём, когда «Порш» на большой скорости сначала снёс остановку общественного транспорта, а затем врезался в уличный столб.

Первые кадры с места аварии. Видео © Telegram / Mash Iptash

Очевидец рассказал, что в ДТП пострадал мужчина. У него сильное кровотечение. Прохожие пытались оказать ему первую помощь до приезда медиков. Пока неизвестно, кто получил травмы: водитель иномарки или пешеход.

Свидетели отмечают, что водитель мог потерять управление из-за превышения скорости. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее авария со смертельным исходом произошла на трассе «Ростов — Волгодонск». По предварительным данным, 18-летний водитель Hyundai Accent при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным автомобилем Mazda CX-5.

Алиса Хуссаин
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