«Порш» влетел в столб и снёс автобусную остановку в центре Казани
Mash Iptash: В Казани иномарка врезалась в остановку, есть пострадавшие
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В центре Казани «Порш» протаранил остановку и врезался в столб. Жёсткое ДТП произошло на улице Горького. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
Дорожно-транспортное происшествие произошло днём, когда «Порш» на большой скорости сначала снёс остановку общественного транспорта, а затем врезался в уличный столб.
Первые кадры с места аварии. Видео © Telegram / Mash Iptash
Очевидец рассказал, что в ДТП пострадал мужчина. У него сильное кровотечение. Прохожие пытались оказать ему первую помощь до приезда медиков. Пока неизвестно, кто получил травмы: водитель иномарки или пешеход.
Свидетели отмечают, что водитель мог потерять управление из-за превышения скорости. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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