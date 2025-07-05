Семь машин загорелись в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области
Семь автомобилей загорелись после массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Авария произошла вечером 4 июля. Как сообщает ГУ МЧС по региону, на дороге столкнулись два грузовика и пять легковых автомобилей.
Массовое ДТП с пожаром на трассе М-4 «Дон». Видео © Telegram / SHOT
По данным спасателей, в результате ДТП пострадал один человек, однако никто не погиб. После аварии на дороге образовался затор, который устранили спасатели. Кто стал виновником ДТП, выясняют сотрудники автоинспекции.
Ранее Life.ru сообщал, о другой серьёзной аварии на трассе М-4 «Дон», где «газель» с детьми зажало между двух грузовиков. В этом ДТП в Ростовской области пострадали женщина и двое детей.
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