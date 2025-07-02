В автоаварии с участием грузовика на трассе в Ростовской области погиб подросток
Последствия ДТП в Ростовской области. Обложка © Пресс-служба МЧС России
Серьёзная авария произошла на 861-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». В результате столкновения грузовика и минивэна пострадали шесть человек, среди которых — четверо детей. Один из несовершеннолетних погиб на месте.
Как сообщила пресс-служба МЧС России, для ликвидации последствий аварии были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Пострадавших деблокировали из автомобилей и передали медикам для оказания помощи.
Последствия ДТП в Ростовской области. Видео © Пресс-служба МЧС России
Ранее в Ставропольском крае произошла трагедия на дороге, в результате которой погибли пять человек. Водитель автомобиля Renault Duster выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем ВАЗ-2104.