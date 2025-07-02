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2 июля, 20:21

В автоаварии с участием грузовика на трассе в Ростовской области погиб подросток

Последствия ДТП в Ростовской области. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Последствия ДТП в Ростовской области. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Серьёзная авария произошла на 861-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». В результате столкновения грузовика и минивэна пострадали шесть человек, среди которых — четверо детей. Один из несовершеннолетних погиб на месте.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, для ликвидации последствий аварии были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Пострадавших деблокировали из автомобилей и передали медикам для оказания помощи.

Последствия ДТП в Ростовской области. Видео © Пресс-служба МЧС России

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Артём Гапоненко
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