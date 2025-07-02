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2 июля, 12:01

«Они забрали нашего ребёнка»: Всё село вышло на сход против табора после трагедии на дороге

Жители села Подлесное под Саратовом вышли на сход после гибели подростка в ДТП

Обложка © ИА «Взгляд-инфо»

Обложка © ИА «Взгляд-инфо»

В селе Подлесное Саратовской области прошёл стихийный сход местных жителей после гибели 15-летнего подростка в ДТП с участием автомобиля «Лада Веста», сообщает «Взгляд-инфо». Водителя легковушки задержали, им оказался 36-летний представитель местного табора.

На встречу с недовольными местными жителями прибыли глава района Дмитрий Романов, прокурор Николай Альков и начальник полиции Дмитрий Даньшин. Основной темой обсуждения стало поведение представителей табора, проживающего в селе. Прозвучали требования о выселении, а также обвинения в нарушениях закона — от торговли наркотиками и незаконного получения соцвыплат до массовой прописки в одной квартире.

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Прокурор призвал граждан не поддаваться эмоциям и не прибегать к насилию, а глава района пообещал направить жалобы губернатору и провести проверку на соблюдение миграционного законодательства. Чиновники подчеркнули, что не вправе инициировать выселение, но пообещали реагировать строго в рамках закона. Жители начали массово писать заявления в правоохранительные органы, указывая на конкретные нарушения. По их словам, после начала общественного недовольства большинство представителей табора покинули село.

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А ранее зверское убийство таксистки в Коркино Челябинской области 17-летним цыганом получило развязку. Суд назначил подростку наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Марина Фещенко
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