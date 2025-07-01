В российском городе цыганская семья получила трёшку от властей

Семья Николаенко, воспитывающая троих детей, с 2018 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий и в начале 2025 года получила квартиру площадью 72 кв. м в новостройке на окраине города. Многие местные жители выразили возмущение, утверждая, что стоят в очереди дольше и считают, что распределение жилья должно быть справедливым и одинаковым для всех.

Это не первый скандал, связанный с предоставлением жилья мигрантам и цыганским семьям по жилищным сертификатам. Ранее в разных регионах уже поднимались вопросы о непрозрачности распределения жилья и нарушении очередности, что вызывало недовольство среди местных жителей и усиливало социальную напряжённость. Так, администрация подмосковных Мытищ выделила жилищную субсидию семье мигрантов — Тахмине Самадовой и Рамазону Рахимову, которые с семью детьми проживали в однокомнатной квартире. Проверка выявила предоставление ложных сведений о доходах семьи и фальсификацию данных о количестве проживающих — в документах значилось 13 человек, что не соответствовало действительности. В связи с этим было возбуждено уголовное дело и против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу этого документа.