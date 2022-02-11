С документами и ни слова по-русски: Как мигранты вывели из себя власти Калужской области Калужский губернатор Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы по добровольному переселению соотечественников. Ранее он всегда защищал мигрантов. Что там случилось? 11 февраля, 15:44 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Владимир Гердо, Смирнов Владимир

Шапша также запретил трудоустройство иностранцев по патентам в областях торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и общепита. Работодатели должны утрясти вопрос с кадрами за три месяца. Беспрецедентное решение губернатора фактически лишит уроженцев Средней Азии возможности получать в Калужской области гражданство в упрощённом порядке. В то же время носители русского языка могут стать гражданами по другой программе.

По-русски ни бельмеса

Губернатор затеял реформу после того, как навестил местный Многофункциональный миграционный центр в Боровском районе, где провёл личное расследование, опрашивая случайных мигрантов. Результаты его шокировали.

— Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках. Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! — эмоционально высказался Шапша сегодня утром в своём телеграмм-канале.

По количеству трудовых мигрантов Калужская область опережает большинство регионов страны. Приезжие оформляют гражданство уже через полгода, получая все положенные детские и пенсионные выплаты. Бизнес на мигрантах поставлен здесь на поток. Например, сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, необходимый для приобретения легального статуса в стране, стоит 5000 рублей. Любая бумажка спокойно оформляется через частные компании, работающие при каждом миграционном центре области. Местные рассказали Лайфу, что полное юридическое сопровождение до выдачи гражданства стоит в области, в зависимости от города, от 200 до 400 тысяч.

Благодаря коррупционному конвейеру за последние годы регион наводнился мигрантами, многие из которых даже не говорят на русском. У них многодетные семьи и, как правило, женщины в разводе, что позволяет им претендовать на льготы и денежные пособия. Почти половина всех мигрантов Обнинска уже получили паспорта России.

По данным Лайфа, сегодня в области решается вопрос о проверке законности ранее выданных переселенцам документов, а также о проведении проверки в отношении причастных к незаконной выдаче документов за деньги сотрудников Миграционной службы. В Уголовном кодексе России есть соответствующая статья 292.1 (Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлёкшее незаконное приобретение российского гражданства).

Криминальный анклав под Калугой

Помимо разгулявшейся коррупции есть и другая причина для наведения порядка — рост преступности среди самих мигрантов. В 2021 она увеличилась почти на четверть. Особенно "отличился" здесь город Обнинск, где, по самым приблизительным подсчётам, уже треть населения могут составлять выходцы из Средней Азии. Знаменитый некогда наукоград стремительно криминализируется. Как и его города-спутники — Балабаново, Боровск, Ермолино.

Криминальный треугольник Калужской области Фото © Google Map

Некоторые совершённые мигрантами в области преступления обсуждала вся страна. Например, в начале октября уроженец Узбекистана до смерти забил в Обнинске капитана футбольной команды "Ермак". Один из подозреваемых — некий Каримов Аллашукур — успел улететь в Узбекистан. Он объявлен в международный розыск. В декабре в Ермолино мигрант напал с ножом на местного — пострадавшего еле успели перевезти в Калугу на вертолёте на операцию. В конце прошлого года в школе №6 Обнинска разгорелся ещё один скандал — якобы несколько мальчиков из мигрантских семей на перемене пытались изнасиловать школьницу. Эти же школьники, по рассказам одноклассников, зверски избили местного парня. И это сошло им с рук.

Интересно, что сам Шапша ранее всегда был на стороне приезжих и во время последних скандалов активно выступал в роли миротворца и адвоката мигрантов. Губернатор родился в Обнинске и с 2015 по 2020 год занимал там пост мэра.

Правда, губернатор решил навести порядок только после того, как ситуация в Обнинске привлекла внимание общественников и депутатов Госдумы. В середине января в Калужскую область и конкретно в Обнинск прибыла целая делегация из совета по правам человека (СПЧ). Тогда же область внесла конкретные предложения СПЧ по изменению миграционного законодательства, которые будут рассмотрены на федеральном уровне. Например, ужесточение условий выдачи Российского гражданства.

Считаете ли вы, что миграционное законодательство нужно ужесточить? Да, в этой отрасли давно пора навести порядок Да, но делать это последовательно и осторожно, чтобы не навредить экономике Нет, законодательство и так строгое, а у преступников нет национальности

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