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5 июня, 14:17

Новый вид развода: Цыгане заставляют детей прыгать под авто, чтобы шантажировать водителей

В Королёве цыгане заставляют детей бросаться под колёса машин ради компенсаций

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В подмосковном Королёве водители предупреждают о новой схеме грязного заработка. На дорогах города дети намеренно бросаются под машины, после чего к водителю подбегают их встревоженные родители и требуют компенсации за лечение. Видеоролик с камер видеонаблюдения распространяется в местных пабликах.

Ребёнок бросается под колёса машины. Видео © VK / Подслушано Королёв

На видеоролике можно заметить, как мальчик выскакивает на пешеходный переход в момент, когда туда подъезжает автомобиль. Водитель не успевает затормозить и сбитый с ног ребёнок летит кубарем на асфальт. Спустя мгновение он поднимается и бежит к тротуару, где его встречает мать цыганка.

«В Королёве прохожие сразу же заступились за водителя перед приехавшими на место ГАИшниками. Как пишут водители, ситуация за последнее время не первая — подмосковные цыгане взяли на вооружение травмоопасный сценарий автоподставы», — сообщают местные паблики.

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Мария Любицкая
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