В Приморье пьяная женщина сбила ребёнка и влетела в столб, пытаясь скрыться

В посёлке Трудовое Приморского края произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. По предварительным данным, местная жительница в состоянии алкогольного опьянения сбила несовершеннолетнего и попыталась скрыться с места происшествия. Побег оказался недолгим – нарушительница врезалась в дорожный знак неподалеку от Пивзавода, потеряв управление автомобилем, пишет kp.ru.

Очевидцы утверждают, что женщина находилась в сильном алкогольном опьянении. В результате столкновения автоледи получила травмы. На место аварии прибыли медики и сотрудники полиции.

Ребёнок и виновница ДТП госпитализированы. По словам свидетелей, во время оформления столкновения женщина хвасталась тем, что работает юристом в администрации.

В настоящее время полиция проводит расследование для установления всех деталей инцидента.