В Приморье пьяная женщина сбила ребёнка и влетела в столб, пытаясь скрыться
Машина, на которой сбили ребёнка. Обложка © Telegram / Приморский щит
В посёлке Трудовое Приморского края произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. По предварительным данным, местная жительница в состоянии алкогольного опьянения сбила несовершеннолетнего и попыталась скрыться с места происшествия. Побег оказался недолгим – нарушительница врезалась в дорожный знак неподалеку от Пивзавода, потеряв управление автомобилем, пишет kp.ru.
Очевидцы утверждают, что женщина находилась в сильном алкогольном опьянении. В результате столкновения автоледи получила травмы. На место аварии прибыли медики и сотрудники полиции.
Ребёнок и виновница ДТП госпитализированы. По словам свидетелей, во время оформления столкновения женщина хвасталась тем, что работает юристом в администрации.
В настоящее время полиция проводит расследование для установления всех деталей инцидента.
Не менее шокирующий инцидент произошёл в посёлке Кугеси Чебоксарской области. Водитель «летел» на красный сигнал светофора и сбил трёх пешеходов, которые переходили дорогу, соблюдая правила дорожного движения. Виновник ДТП находился в трезвом состоянии.