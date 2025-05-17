Под Чебоксарами водитель сбил трёх пешеходов, проезжая на красный

В Чебоксарском районе прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с несовершеннолетним. Предварительные данные указывают на то, что 17 мая около 13:00 водитель автомобиля «Тойота Рав 4», родившийся в 1955 году, сбил трёх пешеходов, переходивших дорогу на зелёный у музея Бичурина в посёлке Кугеси. Об этом сообщила прокуратура Чувашской Республики в Telegram-канале.

Среди пострадавших оказался несовершеннолетний. По имеющимся сведениям, в момент аварии у водителя горел красный сигнал светофора. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

ДТП. Видео © Telegram / прокуратура Чувашии

«Освидетельствование показало, что водитель, виновный в ДТП, находился в трезвом состоянии», — уточняется в сообщении.