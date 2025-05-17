Под Чебоксарами водитель сбил трёх пешеходов, проезжая на красный
Обложка © Telegram / прокуратура Чувашии
В Чебоксарском районе прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с несовершеннолетним. Предварительные данные указывают на то, что 17 мая около 13:00 водитель автомобиля «Тойота Рав 4», родившийся в 1955 году, сбил трёх пешеходов, переходивших дорогу на зелёный у музея Бичурина в посёлке Кугеси. Об этом сообщила прокуратура Чувашской Республики в Telegram-канале.
Среди пострадавших оказался несовершеннолетний. По имеющимся сведениям, в момент аварии у водителя горел красный сигнал светофора. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.
ДТП. Видео © Telegram / прокуратура Чувашии
«Освидетельствование показало, что водитель, виновный в ДТП, находился в трезвом состоянии», — уточняется в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 17 мая в Нижегородской области на площади Ленина, неподалёку от торгового центра, столкнулись служебный автомобиль полиции и автомобиль марки Lada Priora. В результате столкновения полицейская машина перевернулась, а при падении нанесла травмы велосипедисту, который находился рядом. Один из пассажиров «Приоры» погиб.