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Регион
17 мая, 14:53

Под Чебоксарами водитель сбил трёх пешеходов, проезжая на красный

Обложка © Telegram / прокуратура Чувашии

Обложка © Telegram / прокуратура Чувашии

В Чебоксарском районе прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с несовершеннолетним. Предварительные данные указывают на то, что 17 мая около 13:00 водитель автомобиля «Тойота Рав 4», родившийся в 1955 году, сбил трёх пешеходов, переходивших дорогу на зелёный у музея Бичурина в посёлке Кугеси. Об этом сообщила прокуратура Чувашской Республики в Telegram-канале.

Среди пострадавших оказался несовершеннолетний. По имеющимся сведениям, в момент аварии у водителя горел красный сигнал светофора. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

ДТП. Видео © Telegram / прокуратура Чувашии

«Освидетельствование показало, что водитель, виновный в ДТП, находился в трезвом состоянии», — уточняется в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что в ночь на 17 мая в Нижегородской области на площади Ленина, неподалёку от торгового центра, столкнулись служебный автомобиль полиции и автомобиль марки Lada Priora. В результате столкновения полицейская машина перевернулась, а при падении нанесла травмы велосипедисту, который находился рядом. Один из пассажиров «Приоры» погиб.

Анастасия Никонорова
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