Глава Чувашии попал в ДТП в Чебоксарах
Глава Чувашии Олег Николаев. Фото © Telegram/Олег Николаев | Чувашия
Глава Чувашской Республики Олег Николаев попал в аварию в Чебоксарах. По данным Mash, его премиум-седан Genesis столкнулся с Mazda на проспекте Горького.
В машине чиновник находился вместе с женой Натальей — они сидели на заднем сиденье. Автомобилем управлял личный водитель Николаева. Mash утверждает, что в ДТП никто не пострадал.
Место ДТП с автомобилем главы Чувашской Республики Олега Николаева в Чебоксарах. Фото © Mash
Предварительно, виновником аварии стала девушка за рулём японской иномарки.
А ранее Life.ru рассказывал про ДТП, в которое попадл Александр Созонов, глава Сокольского округа Нижегородской области. При этом чиновник при лобовом столкновении получил только ушибы, его жизни ничего не угрожает.