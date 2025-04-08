Глава Чувашии попал в ДТП в Чебоксарах

Глава Чувашской Республики Олег Николаев попал в аварию в Чебоксарах. По данным Mash, его премиум-седан Genesis столкнулся с Mazda на проспекте Горького.

В машине чиновник находился вместе с женой Натальей — они сидели на заднем сиденье. Автомобилем управлял личный водитель Николаева. Mash утверждает, что в ДТП никто не пострадал.

Место ДТП с автомобилем главы Чувашской Республики Олега Николаева в Чебоксарах. Фото © Mash

Предварительно, виновником аварии стала девушка за рулём японской иномарки.