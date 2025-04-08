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8 апреля, 15:24

Глава Чувашии попал в ДТП в Чебоксарах

Глава Чувашии Олег Николаев. Фото © Telegram/Олег Николаев | Чувашия

Глава Чувашии Олег Николаев. Фото © Telegram/Олег Николаев | Чувашия

Глава Чувашской Республики Олег Николаев попал в аварию в Чебоксарах. По данным Mash, его премиум-седан Genesis столкнулся с Mazda на проспекте Горького.

В машине чиновник находился вместе с женой Натальей — они сидели на заднем сиденье. Автомобилем управлял личный водитель Николаева. Mash утверждает, что в ДТП никто не пострадал.

Место ДТП с автомобилем главы Чувашской Республики Олега Николаева в Чебоксарах. Фото © Mash

Место ДТП с автомобилем главы Чувашской Республики Олега Николаева в Чебоксарах. Фото © Mash

Предварительно, виновником аварии стала девушка за рулём японской иномарки.

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А ранее Life.ru рассказывал про ДТП, в которое попадл Александр Созонов, глава Сокольского округа Нижегородской области. При этом чиновник при лобовом столкновении получил только ушибы, его жизни ничего не угрожает.

Александра Вишнякова
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