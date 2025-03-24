Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов попал в ДТП
Александр Созонов. Обложка © Telegram / Александр Созонов
Александр Созонов, глава Сокольского округа Нижегородской области, попал в лобовое ДТП. Об этом сообщили в администрации района. Там подчеркнули, что чиновник получил только ушибы, его жизни ничего не угрожает.
Последствия ДТП. Фото © VK / Подслушано Нижний Новгород
«Да, это правда. Он получил ушибы. Уже всё хорошо», — сказала собеседница агентства в беседе с РИА «Новости».
Как уточнили в региональном МВД, примерно в 08:25 водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Данный инцидент произошёл у поворота на деревню Архипиха в Городецком округе. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Toyota, которых госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, приведшее к лёгкому вреду здоровью).
Ранее Life.ru сообщал, рейсовый автобус «Саки — Симферополь» и грузовик столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Водитель автобуса, который стал виновником аварии, был трезв. По последним данным, погибли 6 человек, ещё 36 — пострадали.