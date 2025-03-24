Спасатели попали в аварию по пути на место смертельного ДТП с автобусом в Крыму
Машина спасателей попала в ДТП в Крыму. Обложка © VK / Новости. Керчь. Крым
В Симферополе автомобиль спасательной службы проехал на красный сигнал светофора со включённой мигалкой и звуковым сигналом, после чего врезался в легковушку. Об этом сообщили в МВД Республики Крым. По предварительной информации, пострадали два человека.
«Водитель, управляя транспортным средством «Макар», двигаясь со стороны площади Московской, на перекрёстке улиц Киевской и Никанорова допустил проезд на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, после чего совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», — сказано в тексте.
Как уточняется, водитель и пассажир «Лады» госпитализированы с незначительными травмами. По данным местных СМИ, спасатели спешили к месту аварии с автобусом, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Как уже писал Life.ru, рейсовый автобус маршрутом «Саки — Симферополь» и большегруз столкнулись в районе села Укромное в Крыму. По последним данным, погибли шесть человек, которые находились в салоне автобуса. Ещё 28 человек получили травмы. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина был трезв.