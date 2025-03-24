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24 марта, 08:35

Спасатели попали в аварию по пути на место смертельного ДТП с автобусом в Крыму

Машина спасателей попала в ДТП в Крыму. Обложка © VK / Новости. Керчь. Крым

Машина спасателей попала в ДТП в Крыму. Обложка © VK / Новости. Керчь. Крым

В Симферополе автомобиль спасательной службы проехал на красный сигнал светофора со включённой мигалкой и звуковым сигналом, после чего врезался в легковушку. Об этом сообщили в МВД Республики Крым. По предварительной информации, пострадали два человека.

«Водитель, управляя транспортным средством «Макар», двигаясь со стороны площади Московской, на перекрёстке улиц Киевской и Никанорова допустил проезд на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, после чего совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», — сказано в тексте.

Как уточняется, водитель и пассажир «Лады» госпитализированы с незначительными травмами. По данным местных СМИ, спасатели спешили к месту аварии с автобусом, чтобы оказать помощь пострадавшим.

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Как уже писал Life.ru, рейсовый автобус маршрутом «Саки — Симферополь» и большегруз столкнулись в районе села Укромное в Крыму. По последним данным, погибли шесть человек, которые находились в салоне автобуса. Ещё 28 человек получили травмы. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина был трезв.

Татьяна Миссуми
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