Спасатели попали в аварию по пути на место смертельного ДТП с автобусом в Крыму

В Симферополе автомобиль спасательной службы проехал на красный сигнал светофора со включённой мигалкой и звуковым сигналом, после чего врезался в легковушку. Об этом сообщили в МВД Республики Крым. По предварительной информации, пострадали два человека.

«Водитель, управляя транспортным средством «Макар», двигаясь со стороны площади Московской, на перекрёстке улиц Киевской и Никанорова допустил проезд на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, после чего совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», — сказано в тексте.