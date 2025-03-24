Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму выросло до 28
Последствия ДТП с грузовиком и автобусом в Крыму. Обложка © МВД по Республике Крым
Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму достигло 28 человек, среди них — восемь детей. Шесть человек погибли, сообщили в оперативных службах.
«[По имеющимся к настоящему моменту данным] 28 пострадавших, из них восемь — дети. Погибли шесть человек», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, что рейсовый автобус «Саки — Симферополь» и грузовик столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Водитель автобуса, который стал виновником аварии, был трезв. После жуткого инцидента он назвал причину столкновения с большегрузом.