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24 марта, 08:27
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Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму выросло до 28

Последствия ДТП с грузовиком и автобусом в Крыму. Обложка © МВД по Республике Крым

Последствия ДТП с грузовиком и автобусом в Крыму. Обложка © МВД по Республике Крым

Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму достигло 28 человек, среди них — восемь детей. Шесть человек погибли, сообщили в оперативных службах.

«[По имеющимся к настоящему моменту данным] 28 пострадавших, из них восемьдети. Погибли шесть человек», — сказал собеседник ТАСС.

Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек
Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек

Напомним, что рейсовый автобус «Саки — Симферополь» и грузовик столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Водитель автобуса, который стал виновником аварии, был трезв. После жуткого инцидента он назвал причину столкновения с большегрузом.

Ольга Сливченко
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