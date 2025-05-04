В Калининграде водитель выехал на тротуар и сбил женщину с четырёхлетним ребёнком

В Калининграде водитель Kia выехал на тротуар, сбив женщину с маленьким ребёнком. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель, управляя иномаркой, мчался по улице Судостроительной и, по предварительным данным, при выезде на перекрёсток с улицей Батальная не справился с управлением.