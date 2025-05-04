В Калининграде водитель выехал на тротуар и сбил женщину с четырёхлетним ребёнком
В Калининграде водитель Kia выехал на тротуар, сбив женщину с маленьким ребёнком. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель, управляя иномаркой, мчался по улице Судостроительной и, по предварительным данным, при выезде на перекрёсток с улицей Батальная не справился с управлением.
Машина пересекла встречную полосу, снесла ограждение и влетела прямо на тротуар, где в этот момент шла женщина с четырёхлетним малышом. Всех троих участников ДТП срочно госпитализировали. Сейчас за их жизни борются врачи.
В Калининграде водитель выехал на тротуар и сбил женщину с ребёнком. Видео © Telegram / Госавтоинспекция 39
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Telegram / Госавтоинспекция 39