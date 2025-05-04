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Регион
4 мая, 03:53

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась 4 мая. Водитель автомобиля Chery Arrizo совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть вне установленного пешеходного перехода.

Пострадавший скончался по пути в больницу в машине скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Ранее в Туле автомобиль Chevrolet Camaro, предположительно принадлежащий члену ЦК КПРФ, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП есть жертвы.

Артём Гапоненко
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