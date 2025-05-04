В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода

В Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась 4 мая. Водитель автомобиля Chery Arrizo совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть вне установленного пешеходного перехода.

Пострадавший скончался по пути в больницу в машине скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.