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2 июня, 15:50

В Башкирии грузовик сбил 6-летнюю девочку, а её отец попал под КамАЗ

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии на улице Красноярская в селе Иглино 27-летний водитель грузовика BAW наехал на 6-летнюю девочку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Во время игры с другими детьми девочка выбежала на улицу и не успела остановиться перед грузовиком — в итоге большегруз проехал по малышке. По информации Bash.news, отец девочки, узнав о происшествии, тоже попал в ДТП: при обгоне он столкнулся с КамАЗом. Также в этой аварии пострадала его старшая дочь. Дома семью ждёт беременная мать.

В Башкирии грузовик сбил 6-летнюю девочку. Видео © Telegram / Башкирия Online

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Анастасия Никонорова
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