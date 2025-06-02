В Башкирии грузовик сбил 6-летнюю девочку, а её отец попал под КамАЗ

В Башкирии на улице Красноярская в селе Иглино 27-летний водитель грузовика BAW наехал на 6-летнюю девочку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Во время игры с другими детьми девочка выбежала на улицу и не успела остановиться перед грузовиком — в итоге большегруз проехал по малышке. По информации Bash.news, отец девочки, узнав о происшествии, тоже попал в ДТП: при обгоне он столкнулся с КамАЗом. Также в этой аварии пострадала его старшая дочь. Дома семью ждёт беременная мать.

В Башкирии грузовик сбил 6-летнюю девочку. Видео © Telegram / Башкирия Online