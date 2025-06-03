Так и не сознался: Зверское убийство таксистки в Коркино 17-летним цыганом получило развязку
Подросток, убивший таксистку в Коркино, получил 9 лет и 10 месяцев колонии
Похороны убитой в Коркино Елены Манжосовой. Фото © Телеграм / news_74ru
В Челябинской области вынесен приговор 17-летнему жителю Коркино за убийство таксистки и угон её автомобиля в октябре 2024 года. Представитель Генпрокуратуры сообщил, что суд назначил подростку наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
«В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал, заявил о причастности к преступлениям иных лиц. С представленными стороной обвинения доказательствами данная версия была признана несостоятельной», — сообщил представитель Генпрокуратуры.
Напомним, что сама трагедия произошла в Челябинской области 23 октября 2024 года. Между юношей и водителем такси возникла ссора, которая переросла в убийство 40-летней женщины. После расправы 17-летний преступник выбросил тело и угнал машину. На трупе жертвы были обнаружены пять ножевых ранений в области груди. Трагедия вызвало широкий общественный резонанс и привела к стихийным протестам. Возмущённые жители собрались возле домов подозреваемых, требуя справедливого наказания. Подросток 17 лет из местной цыганской общины был задержан и отправлен в СИЗО. После случившегося представители диаспоры приняли решение покинуть город, а начальник местного ОМВД Владимир Дякин – временно отстранён.