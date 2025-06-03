Так и не сознался: Зверское убийство таксистки в Коркино 17-летним цыганом получило развязку

В Челябинской области вынесен приговор 17-летнему жителю Коркино за убийство таксистки и угон её автомобиля в октябре 2024 года. Представитель Генпрокуратуры сообщил, что суд назначил подростку наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.