Сын погибшей в Коркино таксистки пожелал смерти убийцам матери

Смерть Елены Сарафановой впервые прокомментировал её старший сын. Подросток пожелал смерти всем тем, кто причастен к её гибели.

«Наказание убийцам — умереть. Испытываю ненависть к тем, кто это сделал. Моя мать была доброй и красивой», — приводит его слова телеканал 360.ru.

Заслуженного наказания для убийц пожелал и бывший супруг Елены. Он отметил, что всё должно быть в рамках правового поля, по закону. Ещё один бывший муж погибшей выразил мнение, что убийца заслуживает максимально возможного срока.