Сын погибшей в Коркино таксистки пожелал смерти убийцам матери
Смерть Елены Сарафановой впервые прокомментировал её старший сын. Подросток пожелал смерти всем тем, кто причастен к её гибели.
«Наказание убийцам — умереть. Испытываю ненависть к тем, кто это сделал. Моя мать была доброй и красивой», — приводит его слова телеканал 360.ru.
Заслуженного наказания для убийц пожелал и бывший супруг Елены. Он отметил, что всё должно быть в рамках правового поля, по закону. Ещё один бывший муж погибшей выразил мнение, что убийца заслуживает максимально возможного срока.
«Она была хорошей и заботливой матерью, следила за их здоровьем. Считаю, что убийце нужно дать максимальный срок, потому что здесь налицо ненависть к народу», — заключил мужчина.
Напомним, что в Челябинской области ранее нашли труп 40-летней таксистки с ножевыми. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная цыганская диаспора. 17-летний предполагаемый убийца был отправлен в СИЗО, а цыгане решили сбежать из города.
Телеграм / news_74ru