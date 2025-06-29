Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 04:43

Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Вечером 28 июня около 23:20 на 13-м километре автодороги Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское произошло ДТП, унёсшее жизни пяти человек. По данным Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель автомобиля Renault Daster допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-2104.

В результате аварии мгновенно погибли 39-летний водитель «жигулей», его 14-летний пассажир, две женщины 58 и 45 лет, а также 39-летний пассажир иномарки. В тяжёлом состоянии в больницу Изобильного доставлены 14-летняя пассажирка ВАЗа и 38-летний водитель Renault.

Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

«Установлено, что водитель Рено за последние 2 года не привлекался к административной ответственности. Взят биозабор жидкости на установление состояния опьянения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Семья с детьми из России погибла в ДТП под Минском из-за пьяного водителя
Семья с детьми из России погибла в ДТП под Минском из-за пьяного водителя

Ранее Life.ru рассказал, что на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошло трагическое ДТП, в котором погибли три человека, а семеро получили травмы. Авария случилась из-за столкновения двух легковых автомобилей, минивэна Renault и междугороднего автобуса.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar