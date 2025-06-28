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Регион
28 июня, 08:31

Семья с детьми из России погибла в ДТП под Минском из-за пьяного водителя

Четыре гражданки РФ погибли в ДТП под Минском, среди них двое детей

Гражданки России погибли в аварии на дороге в минский аэропорт. Обложка © МВД Беларуси

Гражданки России погибли в аварии на дороге в минский аэропорт. Обложка © МВД Беларуси

Ужасное ДТП унесло жизни четырёх человек на трассе М2 Минск — Национальный аэропорт утром 27 июня. Вблизи деревни Слободщина пьяный водитель Mercedes, 25-летний мужчина, протаранил микроавтобус Skoda, в котором ехала семья из России, сообщает МВД Беларуси.

В результате страшного удара погибли две девочки (7 и 13 лет), их мать (43 года) и бабушка (75 лет). Водитель микроавтобуса с тяжёлыми травмами госпитализирован.

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя Mercedes составило 1,67 промилле. Проводится дополнительная экспертиза крови.

Три человека погибли в массовом ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии
Три человека погибли в массовом ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии

Ранее Life.ru рассказал, что на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошло трагическое ДТП, в котором погибли три человека, а семеро получили травмы. Авария случилась из-за столкновения двух легковых автомобилей, минивэна Renault и междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Чебоксары — Москва.

Наталья Афонина
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