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27 июня, 00:01

Три человека погибли в массовом ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии

ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция КБР

ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция КБР

В Кабардино-Балкарии произошло массовое ДТП с участием грузовика. В результате аварии погибли три человека. Инцидент случился 26 июня около 22:30 на автодороге «Подъезд от «ФД Кавказ» к селу Куба» в Баксанском районе, сообщила республиканская автоинспекция.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Лады Нива» из Баксанского района выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После столкновения грузовик потерял управление и врезался в «Ауди» и «Ладу Приора».

Погибли 20-летний водитель «Лады Приора» и двое его пассажиров возрастом 21 и 22 года. Все они — жители Баксанского района.

  • Последствия массового ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР
    Последствия массового ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР
  • Последствия массового ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР
    Последствия массового ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР
  • Последствия массового ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР
    Последствия массового ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

Последствия массового ДТП в Кабардино-Балкарии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

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Лия Мурадьян
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