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Регион
25 июня, 18:20

Грузовик влетел в иномарку, опрокинулся и загорелся на трассе в Подмосковье

На трассе М-12 в Московской области возле Ногинска грузовик врезался во внедорожник, который остановился из-за поломки, после чего опрокинулся и загорелся. Пострадавших нет.

Автомобиль загорелся на трассе М12 возле Ногинска. Видео © Telegram / Электросталь

Инцидент произошёл в Подмосковье на трассе М-12. Из-за неисправности внедорожник остановился на дороге, после чего в него врезался грузовик. От столкновения большегруз опрокинулся и загорелся. Полиция опубликовала фото с места происшествия, отметив, что никто из участников аварии не пострадал и не обращался за медицинской помощью.

Кадр с места ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Кадр с места ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Кадр с места ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Кадр с места ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — говорится в сообщении МВД.

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В Тверской области два человека погибли при столкновении трёх большегрузов

Ранее в Кемерове произошло массовое ДТП с участием 27 машин. По информации МВД региона, пострадали семь человек: пятерым оказали помощь на месте, двоим диагностировали лёгкие и средние травмы.

Обложка © Telegram / Электросталь

Милена Скрипальщикова
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