Грузовик влетел в иномарку, опрокинулся и загорелся на трассе в Подмосковье
На трассе М-12 в Московской области возле Ногинска грузовик врезался во внедорожник, который остановился из-за поломки, после чего опрокинулся и загорелся. Пострадавших нет.
Автомобиль загорелся на трассе М12 возле Ногинска. Видео © Telegram / Электросталь
Инцидент произошёл в Подмосковье на трассе М-12. Из-за неисправности внедорожник остановился на дороге, после чего в него врезался грузовик. От столкновения большегруз опрокинулся и загорелся. Полиция опубликовала фото с места происшествия, отметив, что никто из участников аварии не пострадал и не обращался за медицинской помощью.
«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — говорится в сообщении МВД.
Ранее в Кемерове произошло массовое ДТП с участием 27 машин. По информации МВД региона, пострадали семь человек: пятерым оказали помощь на месте, двоим диагностировали лёгкие и средние травмы.
Обложка © Telegram / Электросталь