Грузовик с отказавшими тормозами протаранил 26 легковушек в Кемерове

В Кемерове произошла крупная авария с участием 27 автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Грузовик протаранил 26 легковушек на дороге в Кемерово. Видео © VK / Регион-42 Кемерово

«В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, ещё двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью», — говорится в сообщении полиции.

Авария случилась около 17:30 на Логовом шоссе. По предварительным данным, у грузового автомобиля «ФАВ» отказали тормоза во время спуска, в результате чего он столкнулся с 26 легковыми автомобилями. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента и проводит расследование.