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4 июля, 01:54

«Газель» с детьми зажало между двух грузовиков на трассе М-4 под Ростовом

В Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали женщина и двое детей. Авария случилась в четверг около 18:10 на улице Западной в Аксайском районе.

«Газель» зажало между двумя грузовиками на трассе М-4. Видео © Telegram / SHOT

По предварительной информации, водитель грузовика SITRAK не соблюдал безопасную дистанцию до «газели», в которой находились девятилетний и 12-летний подростки и женщина. В результате столкновения «газель» оказалась зажата между двумя грузовиками – полуприцепом Schmitz и автомобилем Mercedes-Benz Actros, который остановился перед перекрёстком на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району, женщина и ребёнок 2015 года рождения были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

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Ранее Life.ru писал о смертельном ДТП с «газелью» и автобусом в Ленобласти. В результате аварии один человек погиб, ещё 12 пострадали.

Обложка © Telegram / SHOT

Юния Ларсон
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