Подросток погиб, ещё трое пострадали в ДТП под Ростовом

Смертельное ДТП случилось на трассе «Ростов —Волгодонск», в результате которого подросток погиб и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

В ночь на 5 июля 2025 года на 11-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. 18-летний водитель Hyundai Accent при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным автомобилем Mazda CX-5 под управлением 23-летнего водителя.

Кадры с места смертельной аварии. Видео © Telegram / «Госавтоинспекция Ростовской области»

В результате аварии серьёзные травмы получили сам водитель Hyundai Accent, а также двое несовершеннолетних пассажиров 2010 года рождения. 15-летний подросток скончался в медицинском учреждении от полученных тяжёлых травм.

«ГИБДД настоятельно рекомендует родителям исключить любую возможность доступа подростков к транспортным средствам без соответствующих прав и навыков вождения», — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.