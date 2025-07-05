Подросток погиб, ещё трое пострадали в ДТП под Ростовом
Подросток погиб в ДТП на трассе «Ростов — Волгодонск»
Смертельное ДТП случилось на трассе «Ростов —Волгодонск», в результате которого подросток погиб и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
В ночь на 5 июля 2025 года на 11-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. 18-летний водитель Hyundai Accent при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным автомобилем Mazda CX-5 под управлением 23-летнего водителя.
Кадры с места смертельной аварии. Видео © Telegram / «Госавтоинспекция Ростовской области»
В результате аварии серьёзные травмы получили сам водитель Hyundai Accent, а также двое несовершеннолетних пассажиров 2010 года рождения. 15-летний подросток скончался в медицинском учреждении от полученных тяжёлых травм.
«ГИБДД настоятельно рекомендует родителям исключить любую возможность доступа подростков к транспортным средствам без соответствующих прав и навыков вождения», — подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее авария с тяжёлыми последствиями произошла на федеральной трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля SITRAK нарушил безопасную дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом «Газель», в котором находились двое детей 9 и 12 лет, а также женщина-водитель.
Обложка © Telegram / «Госавтоинспекция Ростовской области»