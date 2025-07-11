Россиянин утонул в Енисее, спасая тонущую школьницу. Его тело так и не нашли

В Красноярске мужчина пожертвовал жизнью, спасая тонущую девочку в Енисее. О трагическом инциденте сообщает Kras Mash.

Дмитрий с супругой. Фото © Соцсети Полины Барминой

Житель Красноярска по имени Дмитрий гулял с семьей по набережной, когда заметил в воде тонущую школьницу. Без раздумий мужчина бросился на помощь, сумев подтянуть ребёнка к берегу. Девочку удалось вытащить на сушу с помощью пожилого мужчины, проходящего мимо. Однако сам Дмитрий не смог выбраться — он ушёл под воду и больше не выплыл.

Спасатели до сих пор не могут найти его тело в Енисее. У Дмитрия осталась жена и маленькая дочка.