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11 июля, 10:44

Россиянин утонул в Енисее, спасая тонущую школьницу. Его тело так и не нашли

Kras Mash: Житель Красноярска утонул в Енисее, спасая девочку

В Красноярске мужчина пожертвовал жизнью, спасая тонущую девочку в Енисее. О трагическом инциденте сообщает Kras Mash.

Дмитрий с супругой. Фото © Соцсети Полины Барминой

Дмитрий с супругой. Фото © Соцсети Полины Барминой

Житель Красноярска по имени Дмитрий гулял с семьей по набережной, когда заметил в воде тонущую школьницу. Без раздумий мужчина бросился на помощь, сумев подтянуть ребёнка к берегу. Девочку удалось вытащить на сушу с помощью пожилого мужчины, проходящего мимо. Однако сам Дмитрий не смог выбраться — он ушёл под воду и больше не выплыл.

Спасатели до сих пор не могут найти его тело в Енисее. У Дмитрия осталась жена и маленькая дочка.

В Дагестане через две недели нашли тело мальчика, утонувшего на сапборде
В Дагестане через две недели нашли тело мальчика, утонувшего на сапборде

Ранее Life.ru писал, что в Хабаровске рыбак обнаружил тело мёртвой школьницы. Девочка купалась с подругой на улице Богачева, когда их подхватило сильное течение. Одну удалось спасти, вторая утонула. Поиски с водолазами и катерами велись с момента исчезновения.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
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