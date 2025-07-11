Россиянин утонул в Енисее, спасая тонущую школьницу. Его тело так и не нашли
Kras Mash: Житель Красноярска утонул в Енисее, спасая девочку
В Красноярске мужчина пожертвовал жизнью, спасая тонущую девочку в Енисее. О трагическом инциденте сообщает Kras Mash.
Дмитрий с супругой. Фото © Соцсети Полины Барминой
Житель Красноярска по имени Дмитрий гулял с семьей по набережной, когда заметил в воде тонущую школьницу. Без раздумий мужчина бросился на помощь, сумев подтянуть ребёнка к берегу. Девочку удалось вытащить на сушу с помощью пожилого мужчины, проходящего мимо. Однако сам Дмитрий не смог выбраться — он ушёл под воду и больше не выплыл.
Спасатели до сих пор не могут найти его тело в Енисее. У Дмитрия осталась жена и маленькая дочка.
Ранее Life.ru писал, что в Хабаровске рыбак обнаружил тело мёртвой школьницы. Девочка купалась с подругой на улице Богачева, когда их подхватило сильное течение. Одну удалось спасти, вторая утонула. Поиски с водолазами и катерами велись с момента исчезновения.
Обложка © Life.ru / Шедеврум