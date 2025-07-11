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10 июля, 21:19

В Дагестане через две недели нашли тело мальчика, утонувшего на сапборде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Matrenin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Matrenin

Тело шестилетнего мальчика, утонувшего во время катания на сапборде вместе с матерью, было найдено спасателями в Махачкале спустя две недели после происшествия. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану.

Несчастный случай произошел 27 июня возле базы отдыха «Калипсо». Как ранее заявили в следственном управлении СК РФ по республике, во время катания на сапборде перевернулась доска, что привело к гибели женщины и её шестилетнего ребёнка. Тело матери было найдено на следующий день после инцидента.

Согласно сообщению МЧС, в ходе поисковых работ тело мальчика 2019 года рождения было обнаружено в районе села Новочуртах, примерно в километре от базы «Калипсо», на берегу моря.

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Юния Ларсон
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