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7 июля, 07:41

В Хабаровске рыбак нашёл на берегу тело школьницы, которую искали два дня

Amur Mash: После двух дней поисков нашли тело утонувшей девочки в Хабаровске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

В Хабаровске 12-летнюю девочку, которую унесло течением, нашли мёртвой в другом конце города. Об этом сообщил Amur Mash.

Тело утонувшей девочки нашли после двух дней поисков в Хабаровске. Фото © Telegram / Amur Mash

Тело утонувшей девочки нашли после двух дней поисков в Хабаровске. Фото © Telegram / Amur Mash

Школьница вместе с подругой пришла в субботу к воде на улице Богачева. Обе решили искупаться, но не справились с течением. Одну из них успел спасти прохожий, вторая ушла под воду. Сразу начались поиски — на месте работали водолазы и катера. На второй день тело ребёнка обнаружил рыбак — за несколько километров от места трагедии. Родственники подтвердили личность погибшей.

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Подобная трагедия ранее произошла в Курганской области. В начале июня в реке Исеть у села Крутиха сильное течение унесло двух мальчиков — 11 и 12 лет. Одного ребёнка успел вытащить рыбак, а тело второго искали несколько дней. Спасатели прочёсывали реку с помощью водолазов, и в итоге мальчика нашли, но уже мёртвым.

Милена Скрипальщикова
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