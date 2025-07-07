В Хабаровске рыбак нашёл на берегу тело школьницы, которую искали два дня
Amur Mash: После двух дней поисков нашли тело утонувшей девочки в Хабаровске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83
В Хабаровске 12-летнюю девочку, которую унесло течением, нашли мёртвой в другом конце города. Об этом сообщил Amur Mash.
Тело утонувшей девочки нашли после двух дней поисков в Хабаровске. Фото © Telegram / Amur Mash
Школьница вместе с подругой пришла в субботу к воде на улице Богачева. Обе решили искупаться, но не справились с течением. Одну из них успел спасти прохожий, вторая ушла под воду. Сразу начались поиски — на месте работали водолазы и катера. На второй день тело ребёнка обнаружил рыбак — за несколько километров от места трагедии. Родственники подтвердили личность погибшей.
Подобная трагедия ранее произошла в Курганской области. В начале июня в реке Исеть у села Крутиха сильное течение унесло двух мальчиков — 11 и 12 лет. Одного ребёнка успел вытащить рыбак, а тело второго искали несколько дней. Спасатели прочёсывали реку с помощью водолазов, и в итоге мальчика нашли, но уже мёртвым.