Спасатели нашли тело утонувшего под Курганом мальчика спустя три дня поисков
МЧС: Водолазы нашли тело утонувшего мальчика в Курганской области
Спасатели нашли тело утонувшего ребёнка. Обложка © МЧС России
В Курганской области обнаружено тело 12-летнего мальчика, утонувшего в водоёме. Поисково-спасательные работы водолазов продолжались несколько дней и, к сожалению, завершились трагически. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Трагедия произошла 2 июня в Далматовском районе, где сильное течение реки Исеть у села Крутиха унесло двух детей — 11 и 12 лет. Рыбак услышал крики о помощи и успел спасти одного ребёнка, который в последний момент ухватился за прибрежные кусты. Мальчик был в критическом состоянии — переохлаждён, испуган, но жив.
В данный момент сотрудники выясняют, находились ли дети без присмотра взрослых и какие факторы способствовали трагедии.
Ранее Life.ru сообщал, что в районе Строгино в Москве погиб 51-летний местный житель, утонув в водоёме. Как рассказал его друг, перед трагедией они распивали пиво. Товарищ погибшего сообщил, что тот не умел плавать, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самонадеянно решил искупаться.