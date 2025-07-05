Спасатели нашли тело утонувшего под Курганом мальчика спустя три дня поисков

В Курганской области обнаружено тело 12-летнего мальчика, утонувшего в водоёме. Поисково-спасательные работы водолазов продолжались несколько дней и, к сожалению, завершились трагически. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Трагедия произошла 2 июня в Далматовском районе, где сильное течение реки Исеть у села Крутиха унесло двух детей — 11 и 12 лет. Рыбак услышал крики о помощи и успел спасти одного ребёнка, который в последний момент ухватился за прибрежные кусты. Мальчик был в критическом состоянии — переохлаждён, испуган, но жив.

В данный момент сотрудники выясняют, находились ли дети без присмотра взрослых и какие факторы способствовали трагедии.