В Нефтеюганске на протоке Юганская Обь произошла трагедия: трое детей 2014 года рождения купались без присмотра взрослых, в результате двое начали тонуть. Один ребёнок погиб. Об этом сообщили в МЧС России.

Мальчик утонул во время купания в необорудованном месте в ХМАО. Видео © Пресс-служба МЧС России

По данным ведомства, очевидец на маломерном судне бросил спасательный круг одному ребёнку, а другого вытащил из воды и оказал первую помощь. Но помочь мальчику не удалось. В МЧС напомнили о необходимости купаться только в оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра.