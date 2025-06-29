Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 14:09

«Выскользнул из руки»: Москвич, не умеющий плавать, утонул после пикника с алкоголем

В Москве мужчина, не умеющий плавать, утонул после употребления пива

В московском районе Строгино спасатели на протяжении нескольких часов разыскивали 51-летнего местного жителя, который провал в акватории местного водоёма. Согласно показаниям его товарища, перед инцидентом они вместе пили пиво. О случившемся стало известно из Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Кадры с места события. Фото © Telegram / «Осторожно, Москва»

Кадры с места события. Фото © Telegram / «Осторожно, Москва»

«Он решил окунуться и провалился в яму. Я подплывал, пытался его схватить, но он выскользнул у меня из руки», — поделился подробностями сосед мужчины.

Также знакомый москвича рассказал, что тот не умел плавать, но после спиртного поверил в собственные силы. Увы, умение плавать чудесным образом не проявилось — спустя некоторое время поисков тело мужчины достали из реки.

В Дагестане 23-летний парень утонул накануне свадьбы, катаясь на сапборде
В Дагестане 23-летний парень утонул накануне свадьбы, катаясь на сапборде

Ранее сообщалось, что в Республике Карелия правоохранительные органы приступили к расследованию уголовного дела, связанного со смертью пятилетнего ребёнка. По данным республиканского управления Следственного комитета, девочка погибла в результате утопления в реке на территории Пряжинского района.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar