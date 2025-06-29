«Выскользнул из руки»: Москвич, не умеющий плавать, утонул после пикника с алкоголем
В Москве мужчина, не умеющий плавать, утонул после употребления пива
В московском районе Строгино спасатели на протяжении нескольких часов разыскивали 51-летнего местного жителя, который провал в акватории местного водоёма. Согласно показаниям его товарища, перед инцидентом они вместе пили пиво. О случившемся стало известно из Telegram-канала «Осторожно, Москва».
Кадры с места события. Фото © Telegram / «Осторожно, Москва»
«Он решил окунуться и провалился в яму. Я подплывал, пытался его схватить, но он выскользнул у меня из руки», — поделился подробностями сосед мужчины.
Также знакомый москвича рассказал, что тот не умел плавать, но после спиртного поверил в собственные силы. Увы, умение плавать чудесным образом не проявилось — спустя некоторое время поисков тело мужчины достали из реки.
Ранее сообщалось, что в Республике Карелия правоохранительные органы приступили к расследованию уголовного дела, связанного со смертью пятилетнего ребёнка. По данным республиканского управления Следственного комитета, девочка погибла в результате утопления в реке на территории Пряжинского района.
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