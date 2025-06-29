«Выскользнул из руки»: Москвич, не умеющий плавать, утонул после пикника с алкоголем

В московском районе Строгино спасатели на протяжении нескольких часов разыскивали 51-летнего местного жителя, который провал в акватории местного водоёма. Согласно показаниям его товарища, перед инцидентом они вместе пили пиво. О случившемся стало известно из Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Кадры с места события. Фото © Telegram / «Осторожно, Москва»

«Он решил окунуться и провалился в яму. Я подплывал, пытался его схватить, но он выскользнул у меня из руки», — поделился подробностями сосед мужчины.

Также знакомый москвича рассказал, что тот не умел плавать, но после спиртного поверил в собственные силы. Увы, умение плавать чудесным образом не проявилось — спустя некоторое время поисков тело мужчины достали из реки.