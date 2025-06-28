В Дагестане 23-летний парень утонул накануне свадьбы, катаясь на сапборде

В Дагестане во время катания на сапборде утонул 23-летний парень. Это уже второй подобный случай за последние сутки, сообщает SHOT .

Инцидент произошёл возле пляжа «Лазурный берег» в районе села Авадан. По имеющейся информации, молодой человек вышел на сапборде в открытое море, после чего пропал без вести. Свидетели рассказали, что перед исчезновением он попытался встать на доску, но потерял равновесие и упал в воду. В настоящее время поиски тела погибшего ведутся силами спасателей и местных жителей. По словам его знакомых, 29 июня у пропавшего должна была быть свадьба.