Ночная прогулка на сапе в Тверской области закончилась для девушки столкновением с катером и смертью
В Тверской области сапбордистка погибла после столкновения с катером ночью
Последствия аварии с участием сапа и катера. Обложка © МЧС РФ
В Тверской области произошло смертельное ЧП на воде — девушка каталась ночью на сапборде. В это время по реке проходил катер, и водитель судна просто не заметил в темноте надувную доску. Столкновение оказалось роковым — пострадавшая погибла на месте. В МЧС призвали отдыхающих не рисковать и соблюдать правила безопасности.
Последствия происшествия в Твери. Видео © МЧС России
«МЧС России напоминает: не выходи на акваторию в темное время суток и при плохой видимости, всегда надевай спасательный жилет и помни, что категорически запрещено находиться на воде в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.
Сап, который обнаружили спасатели после происшествия. Фото © МЧС России
Ранее у берегов Приморья нашли тело 36-летней пропавшей во время прогулки на сапе. Погибшую обнаружили в водах Таврического лимана, её опознал отец. Женщина исчезла вместе со своим знакомым. Позже выяснилось, что он тоже погиб.