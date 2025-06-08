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Регион
8 июня, 12:09

Ночная прогулка на сапе в Тверской области закончилась для девушки столкновением с катером и смертью

В Тверской области сапбордистка погибла после столкновения с катером ночью

Последствия аварии с участием сапа и катера. Обложка © МЧС РФ

Последствия аварии с участием сапа и катера. Обложка © МЧС РФ

В Тверской области произошло смертельное ЧП на воде — девушка каталась ночью на сапборде. В это время по реке проходил катер, и водитель судна просто не заметил в темноте надувную доску. Столкновение оказалось роковым — пострадавшая погибла на месте. В МЧС призвали отдыхающих не рисковать и соблюдать правила безопасности.

Последствия происшествия в Твери. Видео © МЧС России

«МЧС России напоминает: не выходи на акваторию в темное время суток и при плохой видимости, всегда надевай спасательный жилет и помни, что категорически запрещено находиться на воде в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

Сап, который обнаружили спасатели после происшествия. Фото © МЧС России

Сап, который обнаружили спасатели после происшествия. Фото © МЧС России

На Урале семиклассник утонул после спора с друзьями, кто лучше плавает
На Урале семиклассник утонул после спора с друзьями, кто лучше плавает

Ранее у берегов Приморья нашли тело 36-летней пропавшей во время прогулки на сапе. Погибшую обнаружили в водах Таврического лимана, её опознал отец. Женщина исчезла вместе со своим знакомым. Позже выяснилось, что он тоже погиб.

Александра Мышляева
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