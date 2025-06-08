Ночная прогулка на сапе в Тверской области закончилась для девушки столкновением с катером и смертью

В Тверской области произошло смертельное ЧП на воде — девушка каталась ночью на сапборде. В это время по реке проходил катер, и водитель судна просто не заметил в темноте надувную доску. Столкновение оказалось роковым — пострадавшая погибла на месте. В МЧС призвали отдыхающих не рисковать и соблюдать правила безопасности.