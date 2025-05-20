Во Владивостоке найдено тело мужчины, пропавшего во время прогулки на сапе
Во Владивостоке было обнаружено тело мужчины, который ранее пропал вместе со своей девушкой во время прогулки на сапе. Об этом сообщает SHOT, публикуя соответсвующее видео.
Во Владивостоке найдено тело мужчины. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, тело 46-летнего Виктора нашли сегодня утром возле Низководного моста. Поиски продолжались три дня.
Ранее у берегов Приморья нашли тело 36-летней пропавшей во время прогулки на сапе. Погибшую обнаружили в водах Таврического лимана, её опознал отец. Напомним, что Виктор и Елена плыли в сторону посёлка Тавричанка Надеждинского района, где должны были встретиться с друзьями. Однако во время морской прогулки погода испортилась и начался шторм. Сап спасатели нашли близ посёлка Де-Фриз.